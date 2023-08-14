Geçtiğimiz hafta sonu Sorgun’da düzenlenen SORFEST konserleri esnasında, öncelikli amacı kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin görevlerini yapması belediye çalışanlarınca engellendi.

Önceden gazete çalışanlarının isimlerinin Sorgun Belediyesi yetkililerine bildirilmesine rağmen, aralarında gazetemizin çalışanlarının da bulunduğu gazeteciler konser alanında büyük saygısızlığa maruz kaldılar.

Haber için kendi imkanlarıyla Yozgat merkezden Sorgun’a giden ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gazeteci kafilesine, SORFEST konser alanında görev yapan Sorgun Belediyesi çalışanlarınca zorluk çıkarıldı.

Organizasyon ekibinin ailelerine gösterdikleri nezaketi Yozgat’ın basın emekçilerine çok gören yetkililer; gazetecilerin görüntü almasına ve programı takip etmesine engel oldular.

Belediye yetkililerinden gördükleri bu saygısızlık üzerine, görevlerini yapmakta zorluk yaşayan gazeteciler, durumu Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye bildirdiler. Ev sahibi Ekinci, Yozgat merkezden gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan gazetecilerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemedi.

İleri Gazetesi olarak, kamuoyunu bilgilendirmek adına programları takip etmek üzere Sorgun’a giden çalışanlarımıza yapılan büyük saygısızlığı kınıyoruz. Melike Aslı Arslan