Bugün hem insani hem de ahlaki kardeşlik vazifemi ifa etmek, sizlerle helalleşmek için köşemde son kez yazıyorum. Meşruiyet çizgisinde yürümek, bu yürüyüşte birbirine şahit olmak ve helalleşmek biz Müslümanlar için hayatın manasıdır. Nasıl bilirdiniz? sorusuna verilecek cevap kişinin hem bu dünya hem ahiret için en önemli gayesidir. 6 yıldır uhdeme tevdi edilmiş olan ağır ama o kadar onurlu ve şerefli bir emaneti teslim etmek üzereyim. 2019 yılından beri yürüttüğüm Yozgat Müftü Yardımcılığı görevimden bu ay itibarıyla Kırıkkale’ye tayin olmam sebebiyle ayrılıyorum. Yozgat’ın ilk kadın müftü yardımcısı olmak onurunu her zaman yaşayacağım. Her başlangıcın bir sonu vardır. Dünya hayatı gibi bütün makam ve mevkiler geçicidir. Aslolan geride bıraktığımız salih ameller, hoş sadalardır. Mühim olan hangi makamda, mevkide olursak olalım yaptığımız işleri ibadet telakki ederek rıza-i İlahi’ye uygun hareket etmektir. Önemli olan ayrılırken gönüllerde yer alabilmek, sancağı teslim ederken görevini yapmış olmanın huzuru içinde olmaktır. Ayrılıklar insanı hüzünlendirir, ancak vicdan azabımızın olmaması gururdur. Zor zamanların insanları olmak da ayrı bir güzelliktir.

Yürüttüğüm vazifeyi gönül huzuruyla bırakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde sevgi ve saygıya dayalı bir yönetim anlayışı uygulayarak görevimi yapmaya çabaladım. Kapımı ve gönlümü bütün Yozgatlılara açarak, herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebildiği, güler yüzle karşılaşabilecekleri, yeni fikirler, projeler üreten, Yozgat’ın ilerlemesi, başarısı için gayret sarf eden, adaletli, hakkaniyetli, dürüst ve samimi biri olmaya çalıştım. “Güzellikleri” görmeye ve artırmaya uğraştım. Görev sürem boyunca sevenlerimin samimi desteklerine; büyük, küçük, uzak, yakın birçok kişinin saygı ve sevgilerine mazhar oldum. Sizlerin bu candan tutumları bana hep enerji verdi; yorulmadan, yıkılmadan, güçlü ve mutlu bir şekilde çalışmamı sağladı.

“Gideriz nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda adımız bizim...”

Bizler Allah’ın dinine, emirlerine ve nehiylerine uymamız, İslam’a, Kur’an’a ve Allah’ın kullarına hizmetlerimiz nispetinde vazifemizi yapmış yahut yapmamış, emaneti korumuş yahut korumamış oluruz. Her Müslüman, milletimize, ümmet-i Muhammed’e, Kur’an’a ve İslam’a hizmet etmekle mükelleftir. Bugün insanlığın hakikate, adalete, merhamete duyduğu susuzluk her zamankinden daha çok ehemmiyet kazanmıştır. İnsan hayatını, insanın şerefini ve haysiyetini savunmak ve korumak her şeyden önce insanın maneviyatını korumakla mümkündür. Bu anlamda yeryüzü sathında yaşanan acıların hepsi biz Müslümanlara yeni sorumluklar yüklüyor. Bize düşen Allah’ın kulları ile Allah’ın dini İslam arasındaki engelleri bertaraf etmek için gayret göstermektir. Bütün hizmetlerimizi yerine getirirken, rehberimiz Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber Efendimizin çağlar üstü örnekliğidir.

Anne babası da din gönüllüsü olan biri olarak çok sevdiğim kurumumuzdan değerli mesai arkadaşlarım, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu hocalarımızdan, bütün kademelerdeki memurlarımıza, Yozgat merkez ve ilçelerinde hizmet veren, görev alan kardeşlerime, bugüne kadar birçok toplantıda, söyleşide, sohbette, ziyarette kendilerine hitap etme şerefine nail olduğum Yozgat’ımızın güzel ve güzide hanımlarından, gençlerinden, diğer kurumlarda emek sarf eden amirlerimiz, çalışanlarımızdan, öğretim görevlilerimizden, hocalarımızdan, esnafımızdan, taksi şoförlerimize kadar herkesten haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Yüce Rabbime, pek çok insana nasip olmayacak hizmetler lütfettiği için şükrediyorum. Teşekkür borçlu olduğum insanlar var. Başta Valimiz ve Vali Yardımcılarımız, onların çok kıymetli eşleri hanımefendiler olmak üzere, Külliyemizin banisi Sayın Bilal Şahin Beyefendiye, her hizmet kaleminde desteğini hep yanımda hissettiğim, Tarihi Askerlik Şubesi binasını (Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezini) Aile ve Dini Rehberlik Büromuz için açan, her hafta Söyleşilerimize, Konak Sohbetlerimize ev sahipliği yapan, aynı zamanda Hac farizasında bile Yozgatlı hemşehrilerini ve bizi yalnız bırakmayan önceki Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse Beyefendi ve onun kıymetli eşleri Nagihan Köse hocama hassaten şükranlarımı arz ediyorum.

Ayrıca ilim yolculuğum esnasında bana destek veren ve her daim yanımda olan sivil toplum kuruluşlarımız, TÜGVA KADEM, Siyasi Partilerin Kadın Kollarına, Çamlık TV ile Yozgat FM yönetici ve çalışanlarına, saygıdeğer bütün hocalarıma teşekkür etmeyi vazife addediyorum. Bir parçası olduğum ve içinde yer almaktan hep onur duyduğum, tüm acemiliğime, daha evvel hiç köşe yazısı yazmamış olmama rağmen beni içlerine kabul eden, bana bir köşe sunan İleri Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz ve İleri Gazetesi Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit beyefendilere, özellikle köşe yazısı yazmam hususunda ilk daveti yapan, yazılarımı ulaştırdığım, bana moral motivasyon sağlayan Selma Şahin Hanımefendiye, tüm İleri Gazetesi ailesine, emekçilerine, yazılarımı yayına hazırlayan gelmiş, geçmiş, mevcut tüm editör, muhabir ve tasarımcı arkadaşlara, değerli çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. İleri Gazetesinde yazmak benim için bir onurdu, kalemi güçlü profesyonel yazarlarla aynı mecrada yazabilmekten mutluluk duydum. Sürçü lisan ettim ise, bilmeden haksızlık ettiğim veya kırdığım birileri varsa affola. Yozgat’ta olduğum süre boyunca bana güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Rabbim, bu vazifeyi ifa ederken bize inanan ve güvenen, destek ve yardımcı olan herkesten razı olsun. Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, tüm dostlarıma, kardeşlerime, sevenlerime, kıymetli hocalarıma hakkımı helal ediyorum. Güzel Yozgatımıza Cenab-ı Haktan liyakatli, ehliyetli, gerçekte de başarılı olan; birilerinin referansıyla değil de hak ederek gelen, adaletli, hakkaniyetli, konuştuğu zaman karşısındakini incitmeyen, insanlara güven veren, iyi yürekli idareciler ve çalışanlar nasip etmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle ayışığı köşesinden müsaadenizi istiyor, en kalbi duygularımla, muhabbetimi, selamlarımı, saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah’a emanet olunuz.