Üç beş kişi paylaştılar derneği
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Git din ya sürüye dağıt pörneği
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Zenci değilim ki Kenyalı olam
Arap değilim ki Mekke'de kalam
Alman değilim ki Berlin’i bulam
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Çine gitsem dillerini bilemem
Geri dönüp Hindistan’a gelemem
İran’ın şahı var orda kalamam
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Bilgin değilim ki bir kanat takam
Kozmonot olup da uzaya çıkam
Oradan bunların haline bakam
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Bizim başkan kaç sen inin galibi
Sözünden çıkmazlar onun talibi
Sorgunlular öz vatanına sahibi
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Âşık İdris hırka giydim arkama
Her gün sürüklendim kedere gama
Taşlıkta doğmuşum o:'anım ama
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım