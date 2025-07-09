Halkın ozanıyım halkın diliyim
İftiralar atsalar da razıyım
Halkın kanadıyım halkın koluyum
Her gün bana çatsalar da razıyım
Muhabbet bilir mi eşek arısı
Yine beni taşa tutar birisi
Başıma toplandı cahil sürüsü
Türlü cefa etseler de razıyım
Huzur ile gireceğim mezara
Haksız olanların yüzü kızara
Yusuf gibi çıkarsalar pazara
Köle diye satsalar da razıyım
Ele yardım eden bize olmadı
İyiliği saymaz kıymet bilmedi
Akrabanın tadı tuzu kalmadı
Geveleyip yutsalar da razıyım
Göçmen kuşlar uçar gider engine
Davul bile çalar dengi dengine
Yemek için yağ çekerler zengine
Sözlerini tutsalar da razıyım
Dostun sevgisini ektim özüme
Yanlışı sam gel de tükür yüzüme
Âşık İdris derki iki gözüme
Çivi gibi batsalar da razıyım