Halkın ozanıyım halkın diliyim

İftiralar atsalar da razıyım

Halkın kanadıyım halkın koluyum

Her gün bana çatsalar da razıyım

Muhabbet bilir mi eşek arısı

Yine beni taşa tutar birisi

Başıma toplandı cahil sürüsü

Türlü cefa etseler de razıyım

Huzur ile gireceğim mezara

Haksız olanların yüzü kızara

Yusuf gibi çıkarsalar pazara

Köle diye satsalar da razıyım

Ele yardım eden bize olmadı

İyiliği saymaz kıymet bilmedi

Akrabanın tadı tuzu kalmadı

Geveleyip yutsalar da razıyım

Göçmen kuşlar uçar gider engine

Davul bile çalar dengi dengine

Yemek için yağ çekerler zengine

Sözlerini tutsalar da razıyım

Dostun sevgisini ektim özüme

Yanlışı sam gel de tükür yüzüme

Âşık İdris derki iki gözüme

Çivi gibi batsalar da razıyım