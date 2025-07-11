Nice filozoflar nice alimler

En sonunda toprak olup gittiler

İnsanlığa kan kusturan zalimler

Hak ettiği yeri bulup gittiler

İlim donmuş kumuşlar veliler

Kurnaz tilki saf görünen deliler

Evrensel hakların piri aliler

Cennet kapısını çalıp gittiler

İnsanda sır oldu hazreti şufan

Binyıl mülke sultan oldu Süleyman

Ölüme çareyi bulunca lokman

Denizde ummana dalıp gittiler

Dört kitabı insanlıkta bulanlar

İlim deryasın da saklı kalanlar

Mısır’da yaşayıp sultan olanlar

Dünyadan ilimle dolup gittiler

Aşık İdris evvel gelen ozanlar

Korkmadan haykırıp doğru yazanlar

Pısırıkça aralara sızanlar

Yaşadığı gibi ölüp gittilerc