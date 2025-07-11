Nice filozoflar nice alimler
En sonunda toprak olup gittiler
İnsanlığa kan kusturan zalimler
Hak ettiği yeri bulup gittiler
İlim donmuş kumuşlar veliler
Kurnaz tilki saf görünen deliler
Evrensel hakların piri aliler
Cennet kapısını çalıp gittiler
İnsanda sır oldu hazreti şufan
Binyıl mülke sultan oldu Süleyman
Ölüme çareyi bulunca lokman
Denizde ummana dalıp gittiler
Dört kitabı insanlıkta bulanlar
İlim deryasın da saklı kalanlar
Mısır’da yaşayıp sultan olanlar
Dünyadan ilimle dolup gittiler
Aşık İdris evvel gelen ozanlar
Korkmadan haykırıp doğru yazanlar
Pısırıkça aralara sızanlar
Yaşadığı gibi ölüp gittilerc