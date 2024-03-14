SEDDK, yeni mezun memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların son tarihi olan 15 Mart 2024'e sayılı günler kala, adaylar için başvuru süreci sona eriyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

KPSS'den tüm ünvanlar için en az 70 puan almış olmak.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuru için adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir:

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Matematik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerinden mezun olanlar, memur alımı için başvurabilecek.

Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar, sekreter alımı için başvurabilecek.

Ağırlama Hizmetleri, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Yönetimi bölümlerinden mezun olanlar, hizmetli alımı için başvurabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MART 2024

Başvurular, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Adaylar için son başvuru tarihi olan 15 Mart 2024'e kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihi kaçırmayın ve geleceğinize bir adım daha yaklaşın!