İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları sahte nüfus sayımı yöntemleriyle kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kapı kapı dolaşarak nüfus sayımı bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan kişilerin olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşlara, bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları gerektiği vurgulandı.

SAHTE BİYOMETRİK CİHAZ VE BELGELERLE GELİYORLAR

Dolandırıcıların, sahte belge antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar kullanarak kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirtildi. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında derhal kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesi gerektiği ifade edildi.

KİMLİK BİLGİLERİNİZİ KORUYUN

İçişleri Bakanlığı, kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Açıklamada, "Nüfus sayımı adı altında kimlik bilgilerinizi doğrulamak isteyen kişilere sakın inanmayın. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda kolluk kuvvetlerine başvurun" denildi.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİKKATLİ OLUN

Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları ve kimlik bilgilerini koruma konusunda bilinçli hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.