Genel Müdür Balta, “Yozgat’a 16 milyar 961 milyon 86 bin lira değerinde 122 tesis inşa ettik. Yozgatlılar için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı ‘Umur’u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi’ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bizler maziden atiye uzanan, tarihini ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana ‘Su Vatandır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir” dedi.

"BOZOK DİYARI YOZGAT’TA, 267 BİN 40 DEKAR ARAZİYİ SUYLA BULUŞTURDUK"

Yozgat’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Yozgat’ta inşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile 267 Bin 40 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık.” dedi.

"YOZGAT’A 9 BARAJ VE 6 GÖLET KAZANDIRDIK"

Yozgat’ta refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 122 adet Tesis ile 16 Milyar 961 Milyon 86 Bin TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Yozgat’ta son 21 yılda 9 baraj ve 6 gölet inşa ettik ve böylece 160,15 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık” dedi.

"6 BARAJDA VE 2 GÖLETTE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yozgatlı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 6 baraj, 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanması ile 143 bin 900 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz.

"YOZGAT’A MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU"

Diğer taraftan son 21 yılda tamamladığımız 3 adet içmesuyu tesisi ile yaklaşık 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 17,50 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz.

"TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ İLE VATANDAŞLARIMIZI VE TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ"

Ayrıca; Yozgat’ta taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 72 adet taşkın koruma tesisi ile Yozgat şehir merkezi, 66 adet yerleşim yeri ve 22 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 19 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz.” dedi.

"TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME YATIRIMLARIMIZ İLE TOPRAĞIMIZ DAHA KIYMETLİ"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Yozgat’ta 4 adet işin tamamlanarak 1 Milyon 65 bin 550 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Yozgat’ta 60 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır” dedi.

"YOZGAT TARIMINI BEREKETLENDİREN “SU” TÜRKİYE’NİN ENERJİSİNE KATKI SAĞLADI"

Yozgat’ta son 21 yılda 1 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 10,95 milyon kiloWatt.saat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Kurulu gücü 3,05 MW olan bu tesisler sayesinde Milli Ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 23 Milyon lira katkı sunuyoruz. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 1 adet HES ile de Ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 4 bin 560 hanenin enerji ihtiyacını Yozgat’ta Kurulu HES’lerle karşılıyoruz” dedi.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Yozgatlılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle ‘Türkiye Yüzyılı’ idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.