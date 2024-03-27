Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği emekli promosyon ödemeleri, yarın itibarıyla hesaplara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kamu bankaları tarafından belirlenen maaş promosyonları artırılmıştı. Peki, emekliler ne kadar promosyon alacaklar?

BAŞVURU REKORU KIRILDI

Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmasının ardından, emekliler bankalara akın etti ve başvuru rekoru kırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Kamu bankalarının bu adımıyla birlikte, özel bankaların da promosyon miktarlarında artış yapması bekleniyor.

EMEKLİLER BANKALARA AKIN ETTİ

Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmasının ardından, emekliler bankalara akın etti. Promosyon başvurularının ilk gününde, Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru yapılırken, Vakıfbank ve Halkbank'a da toplamda 100 bin kişi başvuruda bulundu.

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI: 8 İLA 12 BİN TL ARASINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mitingde yaptığı konuşmada, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.