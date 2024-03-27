Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. 1 Nisan'dan itibaren resmen yürürlüğe girecek. Herkesten bu para kesilecek. İşte detaylar…

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısına kötü haber geldi. 1 Nisan'dan itibaren resmi olarak yürürlüğe girecek olan bir düzenlemeyle birlikte, kart sahiplerinden ek bir ödeme talep edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Mart'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puan artırdı. Ancak, kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı, mevcut düzenlemelere uygun olarak.

Ancak, 16 Mart'ta alınan bu kararın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte, milyonlarca kredi kartı sahibi önümüzdeki günlerde ödemelerinde artışla karşılaşacak. Türkiye'deki ekonomik zorluklar, vatandaşları kredi kartlarına yöneltirken, kart limitlerinin kullanımı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

28 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomik modelde köklü değişiklikler yapılmasına rağmen, ekonomide beklenen düzeyde bir iyileşme sağlanamadı.

Artan kredi talebini kontrol altına almak amacıyla, Merkez Bankası tarafından 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kredi kartı nakit avans işlemlerine uygulanan akdi faiz oranı %4.42'den %5'e yükseltildi.

Bu artış, 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Ekonomistler, 31 Mart seçimlerinin sona ermesiyle birlikte, mevcut ekonomi yönetiminin daha sert önlemler alacağını tahmin ederek, nisan ayında kredi kartı faizlerinin yanı sıra birçok değişikliğin kullanıcıları olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

Halihazırda geçerli olan kredi kartı nakit avans faizlerinin 1 Nisan'da değişecek olması, milyonlarca vatandaşın ödeyeceği faiz miktarının katlanarak artacağı anlamına geliyor.

Özellikle yüksek enflasyon ve artan kira maliyetleri karşısında, vatandaşlar maaşlarıyla geçinemedikleri için kredi kartlarına başvurmak zorunda kalıyorlar.

Bu durum nedeniyle, 1 Nisan'dan sonra kredi kartından nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar, yüksek faiz oranları nedeniyle önemli miktarda ek ödeme yapmak zorunda kalacaklar, bu da son yılların rekorunu kırması beklenen bir faiz yükü demektir.