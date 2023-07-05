Şölen kapsamında düzenlenecek olan “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” konulu sempozyuma Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Profesör olarak görev yapan Dr. Yunus Özger de katılacak.

Çeyrek asrı geride bırakan şölenler dolu dolu bir programla 27'nci kez Bayburtlularla buluşuyor. 17 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 27'nci yıl programı şöyle: 17 Temmuz 2023 pazartesi günü saat 11.00’da Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini ziyaret, yemek ikramı ve eğlence programı, saat 15.00’da Dede Korkut Anıtına çelenk konulması, mehteran takımı ve halk oyunları eşliğinde ipek yolu kortejinin hareketi. Saat 16.00’da açılış töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı ), Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, açılış konuşmaları, ikramiyeli şölen balonlarının uçurtulması, halk oyunları gösterilerin sunulması. Saat 20.00’da konser. 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 10.00’da Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisinde sergiler. Saat 11.00’da “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” konulu sempozyum. (Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu) Katılımcılar; Prof. Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Alpaslan Demir (Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi), Prof. Dr. Gülhan Atnur (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Rafet Metin (Bayburt Üniversitesi), Prof. Dr. Üçler Bulduk (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Yunus Özger (Yozgat Bozok Üniversitesi). Saat 20.00’da Şair Zihni Şiir Gecesi (Dede Korkut İkliminden Şiirler) (Bayburt Kalesi Ana Girişi). Not: Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapılacak. Katılımcılar; Ahmet Aker, Ahmet Coşkun, Ali Parlak, Celalettin Kurt, Hayrettin Yazıcı, Kadir Güven, İmdat Avşar, Osman Nebioğlu, Talat Ulker, Yahya Akengin, Yağmur Tunalı. 19 Temmuz 2023 Çarşamba saat 10.00’da Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müze açılışı ve Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi gezisi (Tuzcuzade Mah.) Saat 10.30’da Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesine ziyaret, saat 11.00’da halk oyunları ekiplerinin ilçe, belde ve mahallerde gösterileri, saat 15.00’da Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret, saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro), halk oyunları gösterisi, zara konseri. 20 Temmuz 2023 Perşembe saat 10.30’da Baksı Müzesine ziyaret, saat 16.00’da Beyböyrek Cirit Müsabakaları Finali, saat 20.00’da konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro), halk oyunları gösterisi, İkilem konseri. 21 Temmuz 2023 Cuma günü saat 10.30’da Kenan Yavuz Etnografya Müzesine ziyaret (Beşpınar Köyü) saat 11.30’da Aile Yaşam Merkezi Sergi-Tanıtım Günleri ve Yöresel Tatlar, saat 20.00’da konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro), halk oyunları gösterisi, Irmak Arıcı konseri. 22 Temmuz 2023 Cumartesi saat 14.00’da Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı), halk oyunları gösterileri, aşıklar şöleni saat 20.00’da konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro), halk oyunları gösterisi, Fatma Turgut konseri. 23 Temmuz 2023 pazar: Saat: 11:00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası) - Halk Oyunları Gösterileri - Konserler. İHA/Haber Merkezi