Bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekiplere teşekkür etti.

Belediyenin her biriminin şehrin ihtiyaçları doğrultusunda farklı alanlarda çalışmalar yaptığını aktaran Bilgin şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzün Toptancılar Sebze Hali'nde yapmış olduğu asfalt çalışmasını yerinde inceliyoruz. Tek toptan sebze hali olarak şehrimizin tamamına hizmet veren bu alanımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapmış olduğumuz istişareler neticesinde yıpranan asfaltın yenilenmesi gerekiyordu. Sezonun başlaması ile ekibimiz hızlı şekilde çalışmalara başladı. Daha yaşanabilir, daha konforlu bir Sivas hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman söylüyoruz şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda, her mahallemize ortak akıl ve istişareyle hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." AA