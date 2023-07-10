TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerektiğini söyledi. Saydan, yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeyle bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ilaçta KDV oranının yüzde 10'a çıkarıldığını anımsattı. Bizde bu açıklamanın ardından Yozgatlı eczacılara ilaçlarda KDV yansımasını sorduk.

Yüzde 2’lik bir KDV artışının söz konusu olduğunu bildiren Bahar Eczanesi işletme sahibi Gülbahar Yıldız, “Yüzde 8 oranıyla alınan KDV yüzde 10 oldu. Yani yüzde 2’lik bir artış söz konusu. Biz zaten bunu halktan alıp devlete bir şekilde veriyoruz. Bizle alakalı bir durum söz konusu değil. Sadece şu an yüzde 8 olan KDV yüzde 10’a yükseldi. İlaçta ve ilaç dışı ürünlerde yüzde 18’den yüzde 23’e çıktı. Bu da fiyat olarak yüzde 2 bir geçişe sebep oldu. Bizden kaynaklı değil devletin ayarlamış olduğu bir fiyat politikasından kaynaklı” dedi.

“ARTIŞ BİZDEN KAYNAKLI DEĞİL”

Yeni düzenlemenin hem SGK hem vatandaş hem de eczacılara yük getireceğini savunan Saydan, "Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor. İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek. Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak. Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri KDV sıfır veya yüzde 1 olarak uyguluyor. KDV oranında yapılan değişiklikle 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatları bir kez daha artacak. Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan