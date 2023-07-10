Yozgat’ta çiftler bir taraftan düğün hazırlıklarını yaparken diğer taraftan da evlerini kurmanın telaşını yaşıyor.

Evlerini kurma telaşına giren çiftler, evi gösteren en önemli detay olan perdeyi atlamak istemiyor.

45 senedir perdecilik yaptığını söyleyen Özkanlar Perde işletme sahibi Bekir Özkan, Yozgat’ta düğün sezonunun açıldığını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Perde fiyatlarının son bir haftada yüzde 20 civarında zamlandığını aktaran Bekir Özkan, düğün yapacak olan çiftlerin ev kurma hazırlığı yaptıklarını belirterek ihtiyaçlarını erteleyemeyen her çiftin kendi bütçelerine uygun perdeleri tercih ettiğini söyledi.

Perdelerin genelde kredi kartı ile alındığını aktaran Özkan, “45 senedir bu mesleği yapıyorum. Perde fiyatlarında son bir haftadır aşağı yukarı yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Yaz sezonuna girdik. Düğün yapacak çiftler, ev hazırlığı yapıyor. Çiftler perdelere talep gösteriyor ve bu talep de bizi memnun ediyor. Özellikle düğün yapan çiftler perde alıyor. Onlar için mecburi bir ihtiyaç olduğundan almak zorunda kalıyorlar. Onlar için ertelemek söz konusu değil. Sonuçta düğün eninde sonunda olacak. Genelde kredi ile alınıyor. Kendi bütçelerine uygun perdeleri tercih ediyorlar. Kişilerin yaşam tarzı ve alım gücü hangi fiyattaki perdeleri tercih ettiğine yön veriyor. Tül perdelerin metresinde şuan ki fiyat, 120’den başlıyor 200’e kadar perde var” ifadelerini kullandı. Selma Şahin/Melike Aslı Arslan