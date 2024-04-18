Şefaatli’de, tarım alanlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrol edilmesi amacıyla il ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı birimi personellerinin katılımıyla Çekerek ilçesinde bulunan hububat ekili arazilerde detaylı kontroller yapıldı.

Gerçekleştirilen tarla kontrolleri sırasında, hububat ekili arazilerde hastalık ve zararlıların varlığı incelendi.

Yapılan kontrollerde bazı bölgelerde hububat yaprak hastalıklarının görüldüğü tespit edildi ve bu bölgelerden numuneler alındı.

Üreticilere, arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtileri olan alanları belirleyip ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.