Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Ödeme İste Katman Servisi'nin kullanıma açıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, artık herhangi bir kişi, IBAN numaranızı paylaştığınızda banka aracılığıyla ödeme talep edebilecek.

FAST sistemi, ödeme talebi onayınız olmadan karşı tarafa para transfer edilmesine izin vermemekle birlikte, teknolojik olarak yetkin olmayan kişilerin dolandırılma riskini artırabilir.

YALNIZCA BELİRLİ BANKALARDA UYGULANDI

Bu yeni teknoloji, özellikle borç tahsilatı gibi işlemlerde vatandaşların işlerini kolaylaştırabilirken, uzmanlar, sistemin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük 5 bankası ve Kuveyt Türk Bankası gibi toplamda 6 finansal kuruluş için deneme amaçlı olarak başlatılan bu sistem, mobil bankacılık kullanan vatandaşlara para gönderme ve ödeme isteme imkanı sunuyor.

Bu servis, borç tahsil etmek isteyen kişilerin borçlulardan ödeme talep etmesine ve ödemenin alacaklı tarafından başlatılmasına olanak tanıyor. Ödeme İste Katman Servisi, kişiden kişiye ödemelerin yanı sıra çeşitli iş modelleriyle de uyumlu bir yapıya sahip.

POZİTİF VE NEGATİF YÖNLERİ VAR

Bu ödeme iste servisinin ilerleyen dönemlerde e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılması planlanıyor. Bu yeni dönemde, ev sahipleri kolayca kiracılarından, öğrenciler ise ailelerinden ödeme talep edebilecekler. Ancak, ödemelerini geciktiren kişiler bu uygulamadan pek memnun olmayabilirler.

Artık kişiler, kullandıkları bankanın FAST sistemi aracılığıyla belirli bir miktarı talep ederek "Bana şu miktarda para gönder" diyebilecekler. Bu talep, banka tarafından size iletilerek bildirilecek.

Para gönderme talebini aldığınızda onayladığınız an, istenen miktar hesabınızdan düşerek karşı tarafa ödenecek. Bu nedenle, onay vermeden önce gelen mesajı dikkatle incelemek önemlidir. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan 'Ödeme İste' adlı uygulama, vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor ve para transferlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni sistem, para transferlerini alacaklı tarafın başlatmasına imkan tanıyarak para transfer sürecini daha esnek hale getiriyor.