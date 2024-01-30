Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk-İş, 2024 yılının ilk açlık-yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL’ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2024 yılının Ocak ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yozgat’ta yaşayan vatandaşları da kapsayan haber sonrasında vatandaşlar soruyor, “ Biz nasıl geçineceğiz?”

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yapması gereken aylık harcama miktarı olan açlık sınırı, Ocak ayında 15 bin 48 TL'ye çıktı. Bu rakam, bir önceki aya göre 617 TL artış gösterdi.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılan zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise yoksulluk sınırını oluşturdu. Ocak ayında yoksulluk sınırı, bir önceki aya göre 2 bin 10 TL artarak 49 bin 19 TL’ye ulaştı.

Ayrıca, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti de dikkate alındığında, bu kişinin aylık ihtiyaçlarını karşılamak için gereken miktarın 19 bin 630 TL olduğu belirlendi. Türk-İş'in açıkladığı veriler, ekonomik koşullardaki değişiklikleri yansıtarak toplumun yaşam standartlarına ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilmekte.