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Taşerona kadroda son durum yakından takip ediliyor. Taşerona kadro konusu, uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Taşeron işçiye kadro düzenlemesine sayılı zaman kaldı. Gözler 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. İşte taşerona kadroda son durum...

Taşerona kadro konusu, yakından takip edilen bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişine dair çalışmalar titizlikle sürüyor. İşte taşerona kadro ile ilgili son durum ve beklentiler:

Taşerona kadro konusu, yeni yılın başlamasıyla birlikte torba yasa görüşmeleri kapsamında gündeme geldi. Torba yasa içerisinde taşerona kadronun ele alınması bekleniyor, bu da taşeron işçilere umut ışığı oluşturuyor.

Torba yasadaki düzenlemeyle birlikte, 90 bin taşeron işçinin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılacak. Bu düzenleme, geçici işçilere kadro sağlanmasıyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

90 bin taşeron işçinin kadroya geçiş süreci büyük oranda tamamlanmış durumda ve önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Meclis gündeminde 2. torba yasa içerisinde taşerona kadronun da yer alması öngörülüyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan yapılacak açıklama bekleniyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışmalarını değerlendirirken, "Kamudaki taşeronları planladık. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

Taşerona kadro düzenlemesi, geçici işçilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da konuyla ilgili olarak, "KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." demişti.

Bu süreçte, taşerona kadro bekleyen işçilerin taleplerinin karşılanması ve düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Konu, Meclis'te görüşülüp onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.