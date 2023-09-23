Bir ceylanın ahuzârı

Zehir oldu yüreğimde

Yaslandığım dağın karı

Nehir oldu yüreğimde



Hasat ettim derdi kat, kat

Hasret tarla ben bir ırgat

Beklediğim onca vuslat

Tehir oldu yüreğimde



Sılaya Dönüş adlı ikinci şiir kitabıyla okuyucuların karşısına çıkan Hidayet Gedik, duygu yüklü şiirleriyle dikkat çekiyor. Kitapta yer alan şiirlerin temaları arasında hasret, özlem, uzaklık, yakınlık, doğa ve köy hayatı gibi konular yer alıyor. Şiirlerde kullanılan dil, okuyuculara derin duygular yaşatırken aynı zamanda insanlığa, hatıralara ve yaşanmışlıklara götürüyor. Cagaloglu Yayınevi tarafından yayınlanan bu eser, şiir ve edebiyat severler tarafından ilgiyle karşılanacaktır.

Buram, buram hayat kokan şiirlerde kendinizi kültür ve medeniyetin yoğurduğu şairin şiirlerinde, ahenklerle geçmiş ve geleceğin anılarıyla yolculuk yapmaya davet ediyoruz sağlık ve huzur içerisinde şiir ve kitap dolu hayat yaşamanız temennisiyle…