İpekli yeleği sırma nakışlım
Göz göze gelince susar mı böyle
Ey ceylan duruşlum ahu bakışlım
Seven sevdiğine küser mi böyle
Söyle nazlı nazlı gidişin nere
Yoluna kurbanlar olam bin kere
Arada bir şey yok sebepsiz yere
Her görüşte surat asar mı böyle
Haram oldu bana sensiz uykular
Yediğim ekmekler içtiğim sular
Seven mektup yazar ya selam salar
Muhabbeti hepten keser mi böyle
Âşık İdris dönmez yolundan bir gün
Götürüp fizana etseler sürgün
Âşık olamayanın başında her gün
Hiç kavak yelleri eser mi böyle