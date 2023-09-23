İpekli yeleği sırma nakışlım

Göz göze gelince susar mı böyle

Ey ceylan duruşlum ahu bakışlım

Seven sevdiğine küser mi böyle

Söyle nazlı nazlı gidişin nere

Yoluna kurbanlar olam bin kere

Arada bir şey yok sebepsiz yere

Her görüşte surat asar mı böyle

Haram oldu bana sensiz uykular

Yediğim ekmekler içtiğim sular

Seven mektup yazar ya selam salar

Muhabbeti hepten keser mi böyle

Âşık İdris dönmez yolundan bir gün

Götürüp fizana etseler sürgün

Âşık olamayanın başında her gün

Hiç kavak yelleri eser mi böyle