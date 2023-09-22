Göz bir ağlar bin yaş döker
Gönül dertle dolmuş ise
Mert namerde boyun büker
İş haine kalmış ise
Akıl serden gider olur
Tüm emekler heder olur
Sevgi saygı didar olur
Edep hayâ solmuş ise
Zalim mazluma saldırır
Hain ocaklar söndürür
Dosta düşmanı güldürür
Kul gaflete dalmış ise
Tamahta kanaat olmaz
Eli ile hayır salmaz
Kişi benliğini bulmaz
Şeytanla bir olmuş ise
Emek yoksa faiz vardır
Yanlış işte feyiz vardır
Tefecide döviz vardır
Bire on beş almış ise
Âşık İdris kuşkanatsız
Kimi yaya kimi atsız
Biri villa bir katsız
Temiz kazanç bulmuş ise