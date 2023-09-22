Göz bir ağlar bin yaş döker
Gönül dertle dolmuş ise
Mert namerde boyun büker
İş haine kalmış ise

Akıl serden gider olur
Tüm emekler heder olur
Sevgi saygı didar olur
Edep hayâ solmuş ise

Zalim mazluma saldırır
Hain ocaklar söndürür
Dosta düşmanı güldürür
Kul gaflete dalmış ise

Tamahta kanaat olmaz
Eli ile hayır salmaz
Kişi benliğini bulmaz
Şeytanla bir olmuş ise 

Emek yoksa faiz vardır
Yanlış işte feyiz vardır
Tefecide döviz vardır
Bire on beş almış ise

Âşık İdris kuşkanatsız 
Kimi yaya kimi atsız
Biri villa bir katsız 
Temiz kazanç bulmuş ise