Göz bir ağlar bin yaş döker

Gönül dertle dolmuş ise

Mert namerde boyun büker

İş haine kalmış ise

Akıl serden gider olur

Tüm emekler heder olur

Sevgi saygı didar olur

Edep hayâ solmuş ise

Zalim mazluma saldırır

Hain ocaklar söndürür

Dosta düşmanı güldürür

Kul gaflete dalmış ise

Tamahta kanaat olmaz

Eli ile hayır salmaz

Kişi benliğini bulmaz

Şeytanla bir olmuş ise

Emek yoksa faiz vardır

Yanlış işte feyiz vardır

Tefecide döviz vardır

Bire on beş almış ise

Âşık İdris kuşkanatsız

Kimi yaya kimi atsız

Biri villa bir katsız

Temiz kazanç bulmuş ise