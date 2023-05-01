Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği şifalı şampuanlar büyük beğeni toplayacak.

Roma Hamamı’nın yapılmasına vesile olan Hoperi prensesinin ismini alacak şampuan yüzyıllar önce keşfedilen ve günümüze kadar korunan Roma Hamamı suyunun şifasını barındırıyor.

Roma imparatorunun kızı Hoperi’yi yürüyemez duruma gelmişken eklem ağrılarından kurtaran mucizevi suyu içinde bulunduran şifalı şampuanlar için çalışmalar sürüyor.

Yapılan şampuan için yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şifalı şampuanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“KALİTELİ BİR ŞAMPUAN ÇIKTI”

Yapılan şampuan hakkında bilgiler veren Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Çok kaliteli bir şampuan çıktı. İsmini de Hoperi koyduk. Roma Hamamı’nın yapılmasına vesile olan Roma prensesinin ismi Hoperi’dir. Sarıkaya’nın milattan önceki ismi de Hoperi idi zaten. 7 bin haneli bir şehir kurulmuş orada. Yaptığımız şampuanı Yozgat’a has kokularla da aromalandırdık. Çam terebendi kokusuyla. Kadın ve erkeğin kullanılabileceği bir koku olarak üretildi. Henüz piyasada satışı yok. Sadece hediye ediyoruz. Çok kaliteli bir şampuan çıktı” ifadelerini kullandı.

“15 BİN ADET SABUN SATTIK”

Üretilmiş ve satışa sunulmuş olan sabunla alakalı da konuşan İlçe Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Daha önce Basilica adıyla sabun da ürettik ve satışa sunduk. Bugüne kadar 15 bin adet sabun sattık. Şuanda Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Tokat Tarım Kredi Marketlerinde satışta bulunuyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Şifalı suyla yapıldığı için cildi tahriş etmiyor ve elde bir krem etkisi yaratıyor” şeklinde konuştu.

“KREM MÜJDESİ DE VERDİ”

Yapılan çalışmalarla ilçede yeni bir istihdam alanı da açtıklarını kaydeden Başkan Açıkel, “Bir tesis kuruldu ve şuanda 6 kişi çalışıyor. Markası ve tescili bize ait. Duş jelinin demosunu ürettik. Ambalaj çalışmasını yapıyorlar. Bir de krem yapmayı düşünüyoruz. Kremi de, sıcak su gidince dibinde bir tortu bırakıyor. O tortu krem yapmaya çok uygunmuş. Biraz maliyetli bir iş, belki uzun sürer ama yapılırsa çok güzel olacak. Ürünlerimizi kullananlarda olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah daha fazla üretimi de yapacağız” dedi.

HİKÂYESİNİ ANLATTI

Roma Hamamı hikâyesini de anlatan Açıkel, “Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları'nın efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekime götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemiş ve kız artık yürüyemez bir hale gelmiştir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. Gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı Öper veya Hoperi’dir.” Melike Aslı Arslan