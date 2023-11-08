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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi ve Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Kozan, vatandaşları gece ve gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkı arasında uyardı. Sıcaklık derecesinin gündüz 20 dereceleri bulduğunu gece ise 7 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Kozan, kronik hastalıkları olanların ve çocukların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kozan, "Bildiğiniz gibi Yozgat’ta hava sıcaklıkları gece gündüz farkları oldukça fazla. Gündüz 20 derece sıcaklık olurken gece 7-8 dereceye düşen sıcaklıklar üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikliyor. Bu gibi mevsim geçişlerinde en çok etkilenenler ise kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklardır" şeklinde konuştu.

Başhekim Kozan, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu mevsim geçişlerinde karşılaştığımız hastalıklar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “65 yaş üstü olan hastalar ve kronik rahatsızlığı olanlar, diyabet, kalp yetmezliği ve organ yetmezliği olan hastalarımız, daha çok etkilenmektedir. Bunun yanı sıra kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarımızda ataklar ve solunum yolu hastalıklarında artış görmekteyiz.”

“ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR”

Başhekim Uz. Dr. Kozan, “Mevsim şartlarının sürekli değişkenlik göstermesi bireylerde çeşitli hastalıklara neden olmakta. Özellikle mevsimsel alerjikrinit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, tonsilit, farenjit ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi kronik obstürktif akciğer hastalığı olan hastalarda zatürre ve KOAH atak sıklığında artış görmekte” ifadelerini kullandı.

“İLAÇLAR DÜZENLİ KULLANILMALI”

Bu tür hastalıklara karşı özellikle yaşlı ve kronik hastaların ilaçlarını düzenli kullanarak mevcut hastalıklarını kontrol altında tutmalarını ve mevsimsel için aşılama öneren Kozan, “Viral hastalıklarda ise genellikle vitamin takviyesi, sıvı takviyesi ve yatak istirahati yeterli olacak. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise doktorun muayene ve yaptığı tetkikler sonucunda uygun antibiyoterapi başlanması gerekmektedir. Bu dönemde özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeleri hekim kontrolünde almaları ve ateşi halsizliği ve kusması olan hastalarında bir hekim kontrolünde tedavi altında olmalarını öneriyorum" diye konuştu.