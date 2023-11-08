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Sorgun Belediyesi ekipleri Yeşilöz Mahallesi bölgesinde dere kenarında bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Ekinci çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin her noktasını güzelleştirmek, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yeşilöz Mahallesinde bulunan dere kenarında bisiklet yolumuzu, yürüyüş yolumuzu güzel bir peyzajın içerisinde bu bölgemize kazandırdık. Çalışmalarımız tamamlandığı anda burada yaşayan hemşerilerimiz bu güzel alanı hem spor yaparak sağlıklı yaşamak hem de güzel vakit geçirmek için kullanabilecekler. İlçemizi hemşerilerimiz için güzelleştirmek, bunun yanında sağlıklı ve huzurlu yaşam için yeni alanlar üretmek bizleri mutlu ediyor. Sorgunumuza ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.