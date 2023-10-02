İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, taşımalı eğitimin güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusu ele alındı. Katılımcılara, taşımalı eğitim sürecinin tüm paydaşlarının işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasının ne kadar önemli olduğu anlatıldı.



Taşımalı eğitim hizmeti veren servis şoförleri ve rehber personele teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Toplantının, taşımalı eğitim sürecinin daha güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak önemli bilgilerin paylaşıldığı bir platform olmuştur. Bu tür etkinliklerin devam edecek” dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Sağlık Grup Başkanı Sultan Işık, Kooperatif Başkanı Mesut Durmaz, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Jandarma Trafik personelleri, rehber personeller ve servis şoförleri katıldı. (İHA)