Rap dünyasının sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz'un vefatı, hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Serpil Özyavuz'u tanımayanlar, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Peki, Sagopa’nın annesi Serpil Özyavuz kimdir, aslen nereli? Serpil Özyavuz kaç yaşında öldü?

SERPİL ÖZYAVUZ KİMDİR, NERELİDİR?

Sagopa Kajmer olarak tanınan Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görmekteydi. Samsun doğumlu olan Serpil Özyavuz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

SERPİL ÖZYAVUZ’UN VEFATI

Serpil Özyavuz, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda tutuluyordu. Kanserle uzun süredir mücadele eden Özyavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Serpil Özyavuz'un cenazesi, Rasathane Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecektir.

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarından Sagopa Kajmer'in annesi olarak tanınan Serpil Özyavuz'un vefatı, müzik dünyasında ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.