Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen Sultan Hanı Termal Otel'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Saraykent’te, Selçuklu döneminden bu yana asırlardır 74 derecelik sıcak suyu ile şifa dağıtan han ve hamamların bulunduğu alanda yapımı tamamlanan ve İpekyolu üzerinde bulunan Sultan Hanı Termal Otel'de; 56 yatak kapasitesi, kafeterya, kadın ve erkek yüzme havuzları, hamam, sauna, buhar odaları ve mesire alanları bulunuyor.

Vali Özkan, daha sonra Sultan Hanı Termal Otel'in bulunduğu alanda yer alan, Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1240-1241 yıllarında yaptırılan Çınçınlı Sultan Han harabelerinde incelemelerde bulundu.