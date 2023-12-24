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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini bildirdi.

Güvenlik güçleri askerlerimizi şehit eden Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde öldürülen teröristlerin 30'a ulaştığını duyurdu.

Bakan Güler, yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.