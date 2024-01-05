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Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, geçtiğimiz günlerde kuzey ırakta, pençe kilit operasyonunda şehadete erişen Yozgatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’a yazdığı şiirle sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada ses getiren şiir karşısında, sessiz kalmayan Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, beraberinde şehit aileleriyle şair Yurtlu’yu makamında ziyaret ederek hem teşekkür etti hem de ziyaret anısına, Türk bayrağı hediye etti.

Açıkgöz “Yozgat’ın yetiştirdiği şair hem de il müdürümüz Hakkı Yurtlu, en son yazıp, sosyal medyada seslendirdiği ‘Arslan Şehidim’ adlı şiir başta olmak üzere daha önce yazdığı şehit temalı şiirlerini yazıp seslendirmekte. Kendisine her zaman müteşekkiriz” diye konuştu.

Şair ve yazar Hakkı Yurtlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehit ailelerine ve kahraman gazilerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Şehit ve gazilerimizin, canı pahasına vatan savunmasındaki azmi, cesareti ve fedakarlığı hassaten mücadelesi yanında yazıp söylediğimiz dizelerin sözü olamaz. Sadece şair olarak duygularımız satırlara döküveriyoruz” dedi.

Yurtlu, askerin silahı susmadığı sürece şairin de kaleminin susmayacağını vurguladı.

Yozgatlı şair ve yazar Yurtlu, daha önce de “Şehit Haberi”, “Soldu Tekgül’üm” ve “On Üç Mehmetçik” adlı şiirlerini yazıp yayınlamıştı.