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Konut sahibi olan vatandaşlar, tapu işlemlerinde dikkat etmezlerse ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Konut sahibi olurken, satıcı ve alıcıların harç ücretlerini belirlenen harç yasası doğrultusunda ödemesi büyük önem taşır; aksi takdirde ağır cezalarla karşılaşabilirler.

Satış işlemi sırasında tapu harç ücretlerini az ödemek isteyenler, evin satış fiyatını gerçek değerinden daha düşük göstererek tapu harç ücretlerini düşürmeye çalışabilirler.

Bu yöntem tercih edildiğinde, alıcı ve satıcı, gayrimenkulün bulunduğu ilçenin sınırlarına göre belirlenen minimum metrekare değerini dikkate almalıdır.

Belediye tarafından açıklanan bu değere göre tapu harç ücreti belirlenir.

Gayrimenkulün değerini düşük göstererek tapu harç bedelini az ödemek, başta cazip gözükebilir; ancak, bu usulsüzlük durumu tespit edildiğinde ciddi cezalara yol açabilir.

Başlatılan inceleme sonucunda eksik ödenen tapu harcı tutarı ve bu tutarın yüzde 25'i ceza olarak alınır.

Tapu harcı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde önemli bir unsur olup, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında tahsil edilir.

Toplamda ise satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödenir. Bu harcın düşük gösterilerek ödenmesi, devlet tarafından ciddi bir suç olarak nitelendirilir ve dolandırıcılık olarak değerlendirilir.

Tapu harcı, gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla, evin fiyatı ne kadar yüksekse, ödenmesi gereken tapu harcı da o kadar artar. Bu nedenle, satıcı ve alıcıların tapu işlemleri sırasında dürüst ve doğru bilgilerle hareket etmeleri önemlidir.

TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR ?

Ev alıp satarken ödenmesi gereken tapu harcı bedeli gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yani evin fiyatı ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken tapu harcı bedeli de o kadar artıyor.