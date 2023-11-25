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Şenay Aybüke Yalçın, 3 Eylül 1994 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya geldi. Körfez Anadolu Lisesi mezunu olan Aybüke, müzik eğitimi almak amacıyla Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde de zaman geçirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanarak Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik görevine başladı.

Hayatının en önemli anlarından birini, atanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı "Öğretmen oldum ben" mesajıyla duyuran Aybüke Yalçın, görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesine büyük bir heyecan ve mutlulukla gitmişti. Ancak, 9 Haziran 2017 tarihinde öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla arabaya binip çıktılar. İlçe merkezindeki bir yan yolda gasp ettiği takside bekleyen PKK'li saldırgan önündeki yoldan Belediye Başkanı Veysi Işık’a ait araç geçerken uzun namlulu silahla araca ateş açtı. Makam aracı son andaa manevra yapıp uzaklaşmış olmasına rağmen saldırgan ateşi kesmeyip aracın arkasından ateş etmeye devam etti. Yalçın bu saldırı sırasında olay yerine yakın olup kurşunlardan bazıları ona isabet etti. Ağır yaralanan Yalçın, Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aybüke Yalçın, Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bu hain saldırı, genç öğretmenin yaşamının son bulmasına neden oldu. Faillerden biri olan "Agit" kod adlı PKK'li, 22 Mart 2018 tarihinde Sason ilçesi kırsalında gerçekleşen jandarma operasyonunda öldürüldü. Ayrıca, saldırıyla ilgili davada beş kişi, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.