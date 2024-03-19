Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir 1995 yılında Hakkâri’nin İkiyaka dağlar mevkiinde Gazi olan Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ve ailesini ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Kaymakam Demir, katıldığı iftar programda Yakup Ergen ve ailesi ile iftar yaptıktan sonra bir süre sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Demir, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere şifalar diledi.