Mevsim değişiklikleri kişilerde enerji düzeyi, uyku süresi, iştah ve yeme alışkanlıkları, sosyal yaşantı gibi ruhsal durumları etkileyen faktörler üzerinde değişiklik yoluyla ruhsal hastalıklara yatkınlık oluşturabildiğini söyleyen Uz. Dr. Tuğba Yalvaç açıklamasına şöyle devam etti: “Mevsimsel geçişlerde özellikle kış dönemine geçişte azalan günışığı, melatonin ve seratonin hormonundaki değişkenlik duygu durumda dengesizliklere sebep olabilmektedir. Kişide enerji kaybı, halsizlik, çökkünlük, karamsarlık, sinirlilik tahammülsüzlük gibi yakınmalar görülebilmektedir. Bu ruhsal dalgalanmalar yeme alışkanlığında da değişikliklere sebep olabilir. İki uçlu bozukluk olarak bilinen bipolar bozukluk taşkınlık ve çökkünlük dönemleri ile seyreden bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozukluklarda özellikle yaz aylarına geçişlerde hipomani ve manik dönem sıklığında artış görülebilir. Bu dönemlerde coşkun duygu durum, uyku ve yeme ihtiyacında azalma, enerjide ve konuşma miktarında artış gibi belirtiler görülebilir.”

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Uz. Dr. Tuğba Yalvaç, “Güneşli bir gökyüzünün mutluluğu, karanlık bir gökyüzünün ise hüzünlü duyguları çağrıştırdığı düşünülmektedir. Havadaki ani değişimler sonucunda: depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye göre farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabilmektedir.”

Ruhsal açıdan dengeyi sağlayan, zindelik, mutluluk, canlılık hissi veren, uyku döngümüzün düzenlenmesine yardımcı olan dikkatimizi toplamamızı destekleyen, beyindeki hücreler arasındaki iletişimi sağlayan bir hormonuna Serotonin ismi verildiğini söyleyen Uz. Dr. Tuğba Yalvaç, serotonin değişkenliğinde yorgun ve sıkılgan ruh hali, mutsuzluk, uykuya dalmakta veya uykuya geçişlerde güçlük çekme gibi durumlar ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Dr.Yalvaç açıklamasının son bölümünde ise şöyle konuştu: “Bu hormon yalnızca ruh hali ile değil; iştah, uyku, sindirim, öğrenim becerisi ve hafıza ile de ilişkilidir. Mevsimsel duygu durum bozuklukları ile baş etmek için neler yapabiliriz? Gün ışığından daha fazla yararlanma, sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, fiziksel egzersiz ve sosyal ilişkilere zaman ayırmak mevsimsel depresyondan korunmada önemli rol oynamaktadır. Açık havada yürüyüş veya spor yapmak gibi davranışsal açıdan aktif olmamızı sağlayan aktivitelerde bulunmak ruhsal açıdan oldukça önemlidir. Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme, sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni hobiler edinmek kişilerin duygu durumları üzerinde olumlu etkiler oluşturabilmektedir.”