Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı, muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak. Türk Rap müziğinin son dönemdeki parlayan yıldızı Sefo, dev meydanda vereceği ücretsiz konser ile Bursalılara unutulmaz gece yaşatacak.

Şehrin merkezinde 150 milyon lira gibi dev bir bütçe ile kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, düzenlenecek olan ilk etkinlik ile birlikte Bursalıların beğenisine çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan dev meydan, Türk Rap müziğinin son dönemdeki parlayan yıldızı Sefo, konserine ev sahipliği yapacak. Binlerce Bursalı, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek konser için Osmangazi Meydanı’ndaki yerini alacak. En sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirecek olan Sefo, sahne şovları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.