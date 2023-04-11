MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, aday listesinin ilan edilmesinin ardından seçim çalışmalarına start vererek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilliği boyunca tüm Yozgatlılara kapısını açık tutan, genç ve dinamik bir vekil imajıyla hemşerilerinin takdirini ve sevgisini kazanan Sedef, yeniden aday olarak Yozgatlıların karşısına çıktı.

İlçe gezilerine ağırlık veren, günde dört ilçe birden ziyaret eden Sedef, Yozgat merkez, Yenifakılı, Boğazlıyan ve Çandırlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Sedef’e ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

MHP’nin Millet İttifakı bileşenleri gibi liste pazarlığı ve müzakerelerine girmediğini, aday listelerini YSK’ya teslim eden ilk parti olduklarını hatırlatan Sedef, “MHP’nin derdi Türkiye’dir ve Yozgat’tır. Bizde pazarlıklar, kişisel ikbal beklentileri yok. Genel Başkanımızın takdiriyle bir dönem daha huzurunuzdayım. İnşallah Yozgatlı hemşerilerim üç hilali yine bağrına basacak ve meclise değişik listelerden sızmaya çalışan şer odaklarına karşı bağrından çıkan ülkücü adaylarını meclise taşıyacaktır” dedi. Haber Merkezi