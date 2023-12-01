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Yozgat'ta 21 yıldır geleneksel olarak temmuz ve ağustos aylarında düzenlenen Sürmeli Festivali’nin unutulduğunu 7 Eylül tarihli “Yozgat’ın ilçelerinde var merkezinde yok!” başlıklı haberimizle duyurmuştuk.

Vatandaşların talepleri üzerine unutulan Sürmeli Festivali’ni hatırlattığımız haberin ardından harekete geçen Yozgat Belediyesi, Sürmeli Festivali kapsamında 23 Eylül 2023 Cumartesi günü “1. Yağlı Pehlivan Güreşi” yapılacağını duyurdu ve Cumhuriyet Meydanı’nda beton üzerine çim ektirerek üzerinde yağlı güreş etkinliği düzenledi.

KARAKUCAK DEĞİL, YAĞLI GÜREŞ!

Karakucak güreşleri ile bilinen Yozgat’ta havaların soğumaya başladığı günlerde yağlı güreş organizasyonu düzenleyip bir ilke imza atan Yozgat Belediyesi, Kırkpınar Yağlı Güreş Şampiyonlarının katıldığı etkinliğin ardından şimdi de kış ayında “Gastronomi Günleri” düzenlemek için meydana çadır kurdu.

SEÇİMLERE 4 AY KALA GASTRONOMİ GÜNLERİ!

Yozgat'ın tanıtımı için büyük bir öneme sahip olan Sürmeli Festivali, geçmiş yıllarda ilçelerde yaşayan Yozgatlıların merkezde bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştı. 2020 ve 2021 yıllarında yapılmayan Sürmeli Festivali son olarak 2022’de düzenlenmişti.

Yozgat Belediyesi’nin 22. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında yapacağını duyurduğu Gastronomi Günleri, vatandaşların kafasını karıştırdı.

GURBETÇİLER YOK, OKULLAR AÇIK

Geleneksel olarak yaz aylarının başında, havanın sıcak olduğu günlerde gerçekleştirilen Sürmeli Festivali, Yozgat il genelinde yaşayan vatandaşların kaynaşmasına ve yurt dışından gelen gurbetçilerin yakınları ile bir araya gelmesine vesile oluyordu.

Son olarak 5-6-7 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Sürmeli Festivali’ne okulların tatil olması nedeniyle öğrenci ve öğretmenler katılma imkânı bulmuşlar, bunun yanı sıra yurt dışından tatil için memleketlerine gelen gurbetçiler de festivalin konuğu olmuştu.

SEÇİM ÇADIRI MI?

1 Aralık’ta başlayan Gastronomi Günleri etkinliğine, tarih itibarıyla il dışından Yozgatlıların katılmasının güç olduğunu ve öğrencilerin de okul veya kurslarla meşgul olduğunu aktaran vatandaşlar, “Çocuklarımızın okul ve kursları devam ediyor. Madem sosyal bir etkinlik yapılacaktı, neden aralık ayına bırakıldı? Gurbetteki akrabalarımız memleketlerine geldiğinde hiçbir etkinlik düzenlemeyen belediyenin festival düzenlemek aralık ayında mı aklına geldi? Bu çadır meydana festival için mi kuruldu yoksa seçim çadırı mı?” gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.