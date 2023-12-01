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Yozgat İl Müftülüğü tarafından “Talim ve Tashih-i Huruf” kursu düzenlenecek. İmam-hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak olan “Talim ve Tashih-i Huruf” kursuna katılım sağlayacak kursiyerler için seçim yapıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden'in başkanlığını yaptığı komisyona İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Şube Müdürü İbrahim Çınar katıldı.

Aydıncık ve Sorgun ilçelerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımların kursiyer olarak katılacağı kurs 11 Aralık'ta başlayarak 3 ay süreyle devam edecek.

Komisyon toplantısının ardından Yusuf Yaman Hafızlık Kursu'nu ziyaret eden İl Müftüsü Gülden öğrencilerle sohbet edip kurs hakkında yetkililerden bilgi aldı.