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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 38, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan 8 kişi olmaz üzere, toplamda 47 şahsa işlem yapılarak, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, “106,18 gram Esrar, 332,59 gram Bonzai, 385 Adet Sentetik Hap, 5,07 gram Metamfetamin, 0.62 gram Kokain, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 10 adet Extacy Hap, ele geçirildi.