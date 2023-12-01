Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Bakan Göktaş’ın koruma ekibinde görevli polis kazada şehit oldu Bakan Göktaş’ın koruma ekibinde görevli polis kazada şehit oldu

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 38, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan 8 kişi olmaz üzere, toplamda 47 şahsa işlem yapılarak, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

4 kişi tutuklandı1

Yapılan çalışmalarda, “106,18 gram Esrar, 332,59 gram Bonzai, 385 Adet Sentetik Hap, 5,07 gram Metamfetamin, 0.62 gram Kokain, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 10 adet Extacy Hap, ele geçirildi.

Kaynak: Alpaslan Demir