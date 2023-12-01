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Genel Başkan Taşkın, 112 Acil Sağlık İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının görev mahallin de önemli sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

Başkan Taşkın, özveri ve fedakârlık içinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının işyeriyle ilgili sorunlarının göz ardı edildiğini, tüm olumsuzluklara rağmen onlardan daha fazla fedakârlık yapılmasının beklendiğini söyledi.



Nöbet esasına göre çalışan Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının hizmette verimliliğin ve kalitenin artırılması için son derece önemli olduğunun altını çizen Taşkın, şunları söyledi: “112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının görev alanı sahadır. Bu nedenle korumasızdırlar. Her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalarak özverili ve fedakârca görev yapmaktadırlar. Hastaya yetişmek için ya da hastayı ileri tetkik ve tedaviye yetiştirebilmek için hayatlarını riske atabiliyor, çoğu zaman kazalar da hayatlarını kaybediyorlar. Kimi zaman teröre kurban gidiyorlar. Kimi zaman hasta yakınları tarafından darp edilebiliyorlar. Sağlık teşkilatlarında verilen tüm hizmetler yoğun ve streslidir. Ancak Acil Sağlık Hizmetlerinin, yetersiz istihdam nedeniyle mevcut çalışanların üzerinde meydana getirdiği yoğun iş yükü oldukça fazladır. Çalışma koşulları ağırdır. Daha fazla stres yaşayabiliyor daha fazla yıpranıyorlar. Bunların yanı sıra asılsız acil çağrı ihbarlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar."

Taşkın, "Dolayısıyla bütün bu olumsuz şartlar birlikte değerlendirildiğinde Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşadığı mesleki, sosyal, ekonomik endişe ve gelecek kaygısı daha iyi anlaşılabilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalardaki talebimizi bir kez daha tekrar ediyoruz: Kaza, terör veya başka bir nedenle görev anında ölen Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının ‘görev şehidi’ sayılması için bir düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca işyeri koşulları iyileştirilmelidir. Yemek ve giyim gibi hakları geciktirilmemeli ve zamanın da temin edilmesi sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmasını istiyoruz. Bu vesileyle tüm Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir çalışma hayatı dileyerek, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyoruz.”