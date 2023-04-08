Yozgat’a güvenli ve sürekli doğal gaz arzı sunan Sürmeligaz, 10 yıllık kullanım süresini doldurmuş sayaçları yeniliyor.

Sürmeligaz İl Müdürü İhsan Salman, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. Maddesi “b” Bendinde belirtilen “Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır” ibaresi gereği, her bir sayaç için 10 yılda bir defa yapılmasının kararlaştırıldığını aktardı. Salman, kullanım süresi dolmuş sayaçların SürmeliGaz yetkilileri tarafından sökülerek, abonelerin mağduriyetleri söz konusu olmadan yerine kalibrasyonu yapılmış yeni sayaçların takıldığını kaydetti.

Salman: “İlk 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçların yenilenmesi işlemlerini yapmaya başladık. Kullanım süresini doldurmuş sayaçların yenileme işlemleri sahada gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Uygulanan yenileme işlemleri sonucunda, sayaçlar neredeyse sıfır hata ile ölçüm yapabilmekte ve bu sayede doğal gaz dağıtım şirketleri ile doğal gaz aboneleri arasında haksızlık ve mağduriyet yaşanmıyor. SürmeliGaz olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. maddesine uygun olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayaç değişim işlemleri için abonelerimizden hiçbir şekilde ücret almıyoruz” dedi. Haber Merkezi