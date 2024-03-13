Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve eşi Ayşenur Demir ile birlikte 1999 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Er Erhan Ülkü’nün babası Adem Ülkü ve ailesini ziyaret ederek birlikte iftar açtılar.

Kaymakam Demir, katıldığı iftar programında Adem Ülkü ve ailesi ile iftar yaptıktan sonra bir süre sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Demir, başta Şehit Piyade Er Erhan Ülkü olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allahtan rahmet, ailelerine sabır, gazilere şifalar diledi.