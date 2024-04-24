Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu öğrencileri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Mehmet Göktuğ Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı koltuğuna oturdu.

Ziyarette öğrenciler komutanlık binasını gezerek tanıma fırsatı bulurken jandarma araçlarını da incelediler.

Namık Kemal İlkokulu sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “’Şerefli her bir Türk evladı gibi biz de Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz.’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında öğrencimiz Mehmet Göktuğ Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı koltuğuna oturdu. Öğrencilerimiz askerlerimizle vakit geçirerek komutanlık binasını gezme ve tanıma fırsatı buldu. Jandarma araçlarını titizlikle incelediler.

Misafirperverliklerinden ve öğrencilerimize hediyelerinden dolayı Jandarma Komutanımız Üsteğmen Mustafa Kızıl nezdinde tüm askerlerimize teşekkürü borç biliriz. Namık Kemal mezunu her bir öğrencimiz her daim askeriyle ve ordusuyla gurur duyacak inşallah” ifadelerine yer verildi.