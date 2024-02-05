Sarıkaya İlçe Jandarma ekipleri tarafından okul servisleri ve araç şoförleri denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekiplerince Karayakup İmam Hatip İlk-Orta Okulu ve Yukarısarıkaya İlkokulu-Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerinin ve araç şoförlerinin denetimi yapıldı.
Yapılan denetimde servis araçlarının kış lastiği denetimi, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, öğrencilerin inme ve binme sırasında uyacakları kurallar ve genel trafik kuralları konusunda şoförler bilgilendirildi.Kaynak: Haber Merkezi