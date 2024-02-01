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Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür belgesi taktim edildi.

Ortak kurum kültürünün oluşmasında büyük fedakarlık ve özveri gösteren müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul ve kurumlarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür belgesi verdi.

Göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür eden İlçe Müdürü Doğan, “Ortak kurum kültürünün oluşmasında büyük fedakarlık ve özveri gösteren kurum ve okul müdür ile müdür yardımcılarımıza belgelerini taktim ettik. Kendilerine çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim” şeklinde konuştu.