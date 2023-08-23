Üniversite sınavlarında sergilemiş oldukları başarı ile Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrenci Zeynep Aker ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ingilizce okul öncesi öğretmenliğini kazanan Hakan Yılmaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan ve onlarla sohbet eden Müdür Doğan, “Öğrencilerimiz Saraykent’e ilkleri yaşattı. Bu nazik ziyaretleri için öğrencilerimize teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi