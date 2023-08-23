İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’a ziyaretinde; Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, İYİ Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Baki Şahin ve ilçe teşkilatı eşlik etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Kayalar, “Uzunlu halkının sorunlarını dinledik. Boğazlıyan ilçemizin Uzunlu Beldesinde hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Uzunlu Belediye Başkanımız Okan Yaşar Elbaşı, Boğazlıyan İlçe Başkanımız Baki Şahin ve ilçe teşkilatımız ile birlikte vatandaşlarımız ile sohbet edip onların sorunlarını dinledik” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan