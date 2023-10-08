Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Zararsız, “Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İşgalci Siyonist İsrail devleti, Filistin halkına yönelik saldırılarına ve yok etme politikalarına dozunu her geçen gün artırarak devam ediyor. İşgalci Siyonist İsrail devletinin Filistin halkına yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. İşgalci Siyonist İsrail, ibadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hak İş olarak, Siyonist İsrail’den uluslararası hukuk önünde gerçekleştirdiği eylemlerin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. Uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik bu saldırılara karşı güçlü bir tepki vermeli ve hesap sormalıdır. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, Filistinle ilgili aldığı kararları uygulamalı ve güçlü bir tavır ortaya koymalıdır. Filistinlilerin dört kuşaktır kendi topraklarında mülteci durumuna düşerek sürgün hayatı yaşamaları kabul edilemez. Dünya’nın başka hiçbir yerinde yaşanmayan bir dram Filistin’de yaşanmaya devam etmektedir. Başka bir millet yoktur ki topraklarının büyük bir bölümü işgal edilmiş milletinin yüzde yetmişten fazlası mülteci durumuna düşmüş ve bütün dünyanın sessiz ve duyarsız kaldığı bir mücadeleyi tek başlarına yapma konusunda dünyaya örnek bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Hak İş olarak, Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Bu mücadelenin sonunun mutlaka barış ve zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.” (Alpaslan Demir)