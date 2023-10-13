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Akdağmadeni ilçesinde, şampiyon güreşçiler Kaymakam Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporları serbest güreş küçükler, yıldızlar, gençler-B kategorilerinde Akdağmadeni ilçesini, Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları kendi kilolarında 9 birincilik 2 ikincilik alarak başarıya imza attı.

Kilolarında birincilik alan sporcular Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek.

Göstermiş olukları başarılardan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik eden Topuz, sporculara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi. (Haber Merkezi)