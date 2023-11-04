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1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren yeni bir düzenleme, gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarıyla ilgili önemli bir adım attı. Bu düzenleme, ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğunu getirdi ve sektörde fiyat artışlarını kontrol etmeyi hedefliyor.

İLANLARDA SON DURUM NE?

Yeni uygulama ilanlarda nasıl bir etki yaratıyor? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu hakkında açıklamalarda bulundu: "Yeni düzenleme, mevcut ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğu getirmiyor. Ancak ilan platformlarına yeni üyelik oluşturanlar ve mevcut üyeler için ilan verme sürecinde kimlik doğrulaması şartı getirildi."

Şu an için ilan platformlarında çeşitli ilanlar bulunduğunu, ancak sahte ilanlar sistem tarafından tek tek kaldırıldığını dile getiren Özelmacıklı: “Kimlik doğrulamadan ilan verenlerin ilanlarının önümüzdeki aylarda düşmesi muhtemel. Genellikle ilanlar yaklaşık bir ay süreyle platformlarda yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.

SAHTE İLANLARLA İLGİLİ PROBLEM AZALACAK MI?

Kimlik doğrulama zorunluluğu, sahte ilanlarla ilgili problemleri önemli derecede azaltmayı hedefliyor. İlan verenler artık e-Devlet üzerinden kimlik onayı vermek zorunda ve gerçek kimliklerini ispat etmeleri gerekiyor. Elektronik platformlarda taşınmaz veya araç satışı yapan kişilerin kimlik bilgileri bu sistem üzerinden kontrol ediliyor.

DOLANDIRICILIK OLAYLARI AZALACAK MI?

İnternet üzerinde ikinci el araçlar ve gayrimenkuller satan ilan verenler, artık kimlik doğrulama zorunluluğuna uymak durumundalar. Bu düzenleme, sahte ilanlar ve dolandırıcılık olaylarını önlemeyi hedefliyor. Platformlar, ilan verenlerin kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

SAHTE İLAN VERENLERE CEZALAR NE KADAR?

Yeni düzenlemeye uymayanlar hakkında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrasının D bendi uyarınca her bir aykırılık için 100.000 TL'ye kadar idari ceza uygulanabilir. İdari ceza, ilan platformları tarafından kesilecektir ve ilan siteleri, bu tür aykırı davranışlarla ilan verenlere rücu haklarını saklı tutmaktadır.

Bu düzenleme, sahte ilanlarla mücadele, bilgi kirliliğini azaltma ve spekülatif fiyat hareketlerini kontrol altına alma hedefi taşıyor.