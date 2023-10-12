Şahin’den Dünya Artrit Günü açıklaması

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Dr. Şahin, Artritin, eklemlerde birçok nedenle oluşan iltihabi bir olay olduğunu söyledi.

Şahin, “Eklemdeki her yapı bu iltihaptan nasibini alabilir. Bu iltihabi durum genel olarak romatizmal hastalıklar olarak da bilinir. Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Yetersiz tedavi eklemlerde sakatlıklara neden olabilir ve kişinin fonksiyonlarını kısıtlayabilir. Artritin altı haftayı geçmesi, yakınmalarının istirahatle artması, sabah tutukluğu ve beraberinde hastalarda eklem dışı bulguları olması önemli bir romatizmal hastalığın işareti olabilir. Artritler her yaş, cinsiyet ve ırkta görülebilir. Artrite neden olan 100’den fazla romatizmal hastalık vardır. Belirtileri benzese de, hastalık seyirleri ve tedavileri farklılık gösterir. Birçok hastalık bu başlık altında belirtilse de eklem tutulum yeri ve seyirleri farklılık gösterebilir. Artritler bütün dünyada görülmekle birlikte bazı hastalıklar coğrafi dağılım ve aile içi tutulumlar sergileyebilmektedir” dedi.

“ARTRİT ŞÜPHESİ OLAN HASTALAR BİR UZMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Artrite yol açan romatizmal hastalıkların oluşumu hakkında da konuşan Fatih Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Artrit, eklem ağrısı veya eklem hastalığıyla ilgili yüzden fazla romatizmal hastalık türünü kapsayan, her yaştan insanda görülebilen ve sebep olduğu belirtiler (ağrı, şişlik gibi) nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen, hatta yaşam sürelerini kısaltabilen hastalıklardır. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre dünyada 350 milyon insanın artrit olduğu tahmin edilmektedir. Önemine binaen, hastalık hakkında bireysel ve toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada 12 Ekim günü “Dünya Artrit Günü” olarak ilan edilmiştir. Halk arasında “eklem iltihabı” olarak bilinen artritin en sık görülen iki tipi osteoartrit ve romatoid artrittir. Yaygın semptomlar eklem ağrısı, eklemlerde şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığıdır. Bundan dolayı artrit, kişinin hareketliliği ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir. Artritin en sık görülen türü osteoartrittir. Bir veya daha fazla eklem ve çevresinde ağrı, sertlik ve şişlik semptomları ile seyretmektedir. Dünya genelinde bireylerin yüzde 3,3-3.6’sını etkilemektedir. 43 milyon kişide orta-ileri derecede engelliliğe yol açan osteoartrit küresel olarak engelliliğe yol açan hastalıklar arasında 11’inci sırada yer almaktadır. TÜİK tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye Sağlık Araştırması Raporu’nda; 15 yaş üzerinde sağlık sorunu yaşayan kişilerde yüzde 8’inin nedeninin osteoartrit olduğu, kadın hastaların oranının erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat fazlalığı dikkat çekmektedir. Osteoartrit, yaşlanma ile ilişkilidir ve genellikle 40 yaşından sonra başlar. Osteoartrit oluşmasında yaş ve cinsiyet (kadın) gibi değiştirilemeyecek risk faktörlerinin yanında aşırı kilo, spor yaralanmaları, kas kuvvetsizliği, eklemlere aşırı yüklenme ve uygunsuz beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörleri belirleyici rol oynamaktadır. Yıllar boyunca sürekli yüklenme stresine maruz kalan diz, el, kalça, boyun ve bel omurga bölgeleri hastalıktan daha fazla etkilenmektedir. Hastalığın tanısı klinik ve radyolojik bulgulara dayalı olarak konulmaktadır. Tedavinin temel amacı semptomları azaltmak, engellilik gelişimini önlemek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Konunun önemine binaen Bakanlığımız “Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2021-2026)” hazırlamış ve uygulamaya koyarak artrit nedenleri ve etkileri konusunda farkındalığı artırmak, erken tanı, uygun tedavi, izlem ve rehabilitasyon faaliyetlerinin çok paydaşlı bir şekilde yürütülmesi için önemli bir adım atmıştır. Bu bağlamda, aile hekiminizden ve sağlıklı hayat merkezlerinden hastalığınıza yönelik danışmanlık desteği alarak ve hastalığınızı, hekiminizin önerilerine uygun bir şekilde tedavi ettirerek çalışmalarımızı desteklemenizi; aşağıdaki önerilere uygun hareket ederek sağlığınızı korumanızı diliyoruz” (İlknur Erkol)